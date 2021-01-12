شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون ليبيون يثمنون جهود المملكة في رأب الصدع العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن مسؤولون ليبيون جهود المملكة في رأب الصدع العربي، مؤكدين أن المصالحة العربية تخدم قضيتهم وتوجه رسالة قوية لتركيا وإيران وغيرهما من القوى المتآمرة بعدم التدخل في شؤون البلاد.

تضافر الجميع

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، عن ترحيب اللجنة بنجاح جهود المصالحة وعودة العلاقات بين «المملكة والإمارات والبحرين ومصر» مع قطر.

وشدد العقوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأشقاء، خاصة في هذه الفترة التي تواجه الدول العربية تحديات كبرى أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع، وتوحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

كما ثمَّن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي جميع المجهودات، التي بذلت لتقريب وجهات النظر وإنجاح المصالحة بين الأشقاء العرب، معربا عن تفاؤله من أن تؤدي المصالحة إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.

المخاطر المشتركة

من جانبه، قال السياسي الليبي ورئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد أبوراس الشريف: إن التقارب الخليجي فرصة جيدة للتقارب العربي، ورجح أن يتأثر الملف الليبي إيجابيا بهذا التقارب، خاصة إذا ما تم إيجاد خارطة جديدة تستند على مواجهة المخاطر المشتركة.

وقال الشريف: يجب استثمار هذا التقارب لصالح الشعوب العربية باغتنام الفرصة، في التوحد صفا أمام التحديات، التي تواجهنا.

من جهته، ثمَّن الباحث في الشؤون السياسية محمد الشريف، جهود المملكة في رأب الصدع العربي، مؤكدا أن الدور السعودي محوري في حل القضايا العربية، مشددا على أن المصالحة العربية سوف تثمر عن خطوات إيجابية في طريق حلحلة الخلافات، التي تعقد الأزمة الليبية.

جهود المملكة

وشدد الباحث في الشؤون السياسية محمد الشريف على أن القيادة السعودية تبذل جهدا واسعا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي.

وسجل التاريخ، يشهد بجهود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد التي دفعت بالمصالحة، ولمّ الشمل ووحدة الصف بطي كامل نقاط الخلاف، وعودة كاملة إلى العلاقات الدبلوماسية، بين الأشقاء والإخوة الدول الأعضاء وجمهورية مصر العربية، وهو ما سينعكس مستقبلًا على قوة اللبنة وأهميتها لمستقبل المنطقة واستقرارها.

ولا يخفى على أحد أن قمة «العلا» تأتي في ظل تحديات عديدة تستوجب تكامل الصفوف، وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

قيادة حكيمة

المملكة، الشقيقة الكبرى وقيادتها الحكيمة، لا همّ لها سوى دعم الموقف العربي الموحد، علاوة على أي اتفاق يزيد من قوة دول المنطقة على التعاون والتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الكبيرة، التي تهدد الأمنَين الإقليمي الخليجي والقومي العربي بشكل عام.

وتنظر القيادة السعودية بعين الاعتبار إلى الوساطة الكويتية ودعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل الخلاف بين الأشقاء، والهدف السعودي يعلمه الجميع، أن تكون دول المجلس منظومة واحدة تواجه كل المخاطر، التي تهدد المنطقة، والتعاون في حلّها والتعامل معها، وأبرزها أن يكون لدول الخليج موقف موحّد واضح تجاه التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار، ليس فقط في البرنامج النووي، لكن أيضًا في التدخل المستمر في شؤون دول الكيان الخليجي العربي، وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار وحروب ودمار.