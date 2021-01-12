مسؤول سوداني: خطة لتنمية وإعمار الحدود مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول سوداني، مساء الإثنين، عن أن حكومة الخرطوم وضعت خطة محكمة لتنمية وإعمار الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وأكد والي ولاية القضارف (شرقي السودان) سليمان علي، دعم الحكومة الكامل لمجهودات الجيش السوداني على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.



وثمن علي تضحيات أفراد القوات المسلحة السودانية لاستعادة أراضي السودانيين بالفشقة الصغرى والكبرى.

وقال خلال تفقده الأوضاع الأمنية بالحدود مع إثيوبيا، الإثنين: "لن نفرط في شبر من أراضي الوطن وسنفرض سيادة الدولة (السودانية) على كل حدودنا الدولية".

وأضاف أن ما حدث من تفريط في الأراضي السودانية، كان نتاجا لضعف الدولة والقرار السياسي في عهد النظام البائد.

وتابع: "هناك خطة محكمة وضعتها الحكومة (السودانية) لتنفيذ مشروعات تنمية وإعمار على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، لتعزيز ما حققه الجيش وتحقيق الاستقرار بتلك المناطق".

من جانبه، أكد قائد المنطقة الشرقية بالجيش السوداني، اللواء ركن احمدان محمد خير، قدرة القوات المسلحة على بسط سيطرتها وتأمين حدود البلاد.

وقال إن عمليات القوات المسلحة، وإعادة الانتشار والانفتاح في المنطقة تأتي في إطار تأمين الحدود السودانية.

وأشار إلى حاجة مناطق الحدود لنشر الخدمات والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار وتعمير مناطق الحدود.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات منذ شهرين في أعقاب انتشار الجيش السوداني واستعادته أراضي زراعية شاسعة من مسلحين ومزارعين إثيوبيين.