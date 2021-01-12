شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تعيد إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين، قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها اعادت إدراج كوبا على القائمة الاميركية السوداء ل"الدول الداعمة للارهاب" بعدما قامت إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.



وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "عبر هذا الإجراء، نحمل حكومة كوبا مجددا المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدا لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأميركي".