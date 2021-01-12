شكرا لقرائتكم خبر عن نظام خامنئي يجعجع..طغمة الحوثي.. ترتعد والان مع التفاصيل
لقد اتخذت الإدارة الأمريكية التي تنتهي فترتها قريباً خطوة لتكثيف الضغط لزيادة عزلة إيران وتصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية، فإن مثل هذه الخطوة ليست مطلوبة فحسب، بل تأخرت كون مليشيات الحوثي مؤهلة بامتياز منذ عدة سنوات لتوضع على قائمة الإرهاب وتجميد أصولها المالية، وهو ما سيجعل تقديم الدعم لها غير قانوني، وضرورة سرعة المراجعة القانونية والاستخبارية لاعتماد التصنيف، كون فيلق القدس والحرس الثوري وحزب الله والقاعدة وداعش والحشد الشعبي وجماعة الإخوان ومليشيات الحوثي، جميعها وجوه لعملة الإرهاب الموحدة.. والمطلوب من المجتمع الدولي أيضاً سرعة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتشجيع الدول على اتخاذ قرارات مماثلة تضيق على الجماعة الإرهابية، وتجفف منابع التمويل الإيراني، خصوصاً أن معايير التصنيف الأمريكية تنطبق على مليشيات الحوثي التي تتضمن وجوب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية، وتشارك في نشاط إرهابي، أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاط إرهابي أو أعمال إرهابية، وأن يهدد النشاط الإرهابي أو إرهاب المنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأمريكي.. حان الوقت لوضع مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية والعالمية.. وكسر ظهر الطائفية..