شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لـ"مستقبل وطن" تجتمع لبحث ترشيحات رئيس النواب واللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، اجتماعا مغلقا بمقر ائتلاف دعم مصر بالتجمع الخامس، لبحث الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية.

شارك فى الاجتماع نواب رئيس الحزب أبرزهم النائب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادى القصبى، نائب رئيس الحزب، والنائب عماد سعد حمودة، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد السجينى، والنائب كريم درويش.

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء تنطلق أولى الجلسات في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب عن الفترة ( 2021-2026) وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة فيروس كورونا " كوفيد - 1".

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تستهل بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 5 ) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول

للفصل التشريعي الثاني، يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنه 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنه 2020بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى، و86 لسنه 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية .







