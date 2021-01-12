شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لجنة نوعية فى البرلمان حددتها لائحة المجلس ..تعرف على التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر، أن تقود النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

وفيما يلي نستعرض اللجان النوعية للبرلمان وفقا لما حددته المادة 37 من لائحة مجلس النواب، أن تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية المختلفة بالمجلس.

وتضمنت اللجان النوعية بالمجلس كلاً من:

1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الخطة والموازنة.

3. لجنة الشؤون الاقتصادية.

4. لجنة العلاقات الخارجية.

5. لجنة الشؤون العربية.

6. لجنة الشؤون الأفريقية.

7. لجنة الدفاع والأمن القومى.

8. لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9. لجنة القوى العاملة.

10. لجنة الصناعة.

11. لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12. لجنة الطاقة والبيئة.

13. لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14. لجنة التعليم والبحث العلمى.

15. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

16. لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17. لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18. لجنة السياحة والطيران المدنى.

19. لجنة الشؤون الصحية.

20. لجنة النقل والمواصلات.

21. لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22. لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23. لجنة الإدارة المحلية.

24. لجنة الشباب والرياضة.

25. لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.