شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: مصر تولى القضية الفلسطينية اهتماما خاصا واجتماع الرباعية يدعو للتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاجتماع الوزاري الرباعي، الذى عقد اليوم بالقاهرة بخصوص القضية الفلسطينية على درجة عالية من الأهمية ويدعونا للتفاؤل.

وأضاف عكاشة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الاجتماع أعاد القضية الفلسطينية للواجهة والأجندة الدولية وهو ما أكد عليه الوزير سامح شكري في كلمته، مؤكدا أن مصر تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وتوليها اهتماما خاصا، والاتفاق كان واضحا أن الاستيطان من شأنه أن يعطل أي فرصة للسلام وتضرب أفق السلام.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه يوجد توافق كبير مع الرؤية المصرية بالنسبة للقضية الفلسطينية، ومن الواضح أن خطة السلام الأمريكية أصابها التخبط مؤخرا، وهو ما يؤكد أهمية اجتماع اليوم وما يليه من اجتماعات أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، استقبل اليوم الاثنين ، وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتى تضم كلًا من أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وجان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وهايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

ورحب الرئيس بالمجموعة الوزارية فى القاهرة؛ مشيدًا بالتنسيق الرباعى المصري/ الأردني/ الفرنسي/ الألمانى الذى يهدف لكسر الجمود الحالى فى مفاوضات عملية السلام، حيث أكد أهمية التحرك فى الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولى والإقليمى وأخذًا فى الاعتبار عضوية المجموعة التى تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي.