شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 12 اختصاصا لـ"تشريعية النواب".. أبرزها الشئون الدستورية والحصانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جدول أعمال مجلس النواب فى أول اسبوع له بالفصل التشريعى الثانى والتى تعقد بعد دعوه رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعى الثانى، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية الخميس القادم الموافق 14 يناير 2021.

ونظم الفرع الثانى من الفصل الخامس بقانون لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، واختصت المادة 44 كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة التي تُحال إليها من رئيس المجلس.

وتختص اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يلى:1- الشئون الدستورية

2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور

3- شئون اللائحة الداخلية

4- التشريعات المكملة للدستور

5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية

6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية

7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة

8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية

9- شئون العضوية

10- الحصانة البرلمانية

11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية

12- غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء