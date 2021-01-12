شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: سأترشح لمنصب وكيل النواب وفريدة الشوباشى تترأس المجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن جلسة الغد لمجلس النواب ستبدء فى تمام الساعة الحادية عشر وستترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى المجلس، ثم فتح باب الترشيح لرئيس مجلس النواب والوكيلين، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية يتم إتخاذها قبيل الجلسة الافتتاحية .

وتابع بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة ten والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن اسم الدكتورعلى عبد العال مطروح لرئاسة مجلس النواب بجانب عدد آخر من الأسماء، مشيرا إلى أنه أعلن عن ترشيحة لوكالة مجلس النواب، وكذلك النائب سليمان وهدان، مؤكدا على أن الدكتور على عبد العال تحمل كثيرا خلال فترة رئاسته لمجلس النواب وعبر به إلى بر الأمان .