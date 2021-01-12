شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر، أن تقود النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

وفيما يلى نستعرض إجراءات الجلسة الافتتاحية:

1. تعقد الجلسة الافتتاحية الثلاثاء 12 يناير الساعة 11 صباحا .

2. يترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا وهى النائبة فريدة الشوباشى هى أكبر الأعضاء سنا.

3. يعاون رئيس الجلسة الافتتاحية فى إجراءاتها أصغر عضوين منهم النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت.

4. يتلو رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

5. يؤدى الأعضاء الجدد فى البرلمان اليمين الدستورية.

6. يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء

7. يلتزم كل عضو فى مجلس بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

8.عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب الرئيس والوكيلين.

9. نصت المادة 12 من اللائحة على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

10.تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب.

11.تكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

12.يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح على رئاسة المجلس أو وكالته أن يُعَرِف بنفسه حال طلبه ذلك.

13.يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

14.تنتهى مهمة رئيس المجلس الأكبر سنا بانتخاب رئيس المجلس الجديد لبرلمان 2021.