شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليار جنيه لدعم المشروعات المُتوسطة والصغيرة فى خطة العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُولى الدولة اهتماما خاصا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما يلعبه من دورا مهما فى مواجهة البطالة وتشغيل الشباب ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وفى هذا الإطار فقد تضمنت خطة العام المالى 2020/2021 عددا من المُبادرات الداعمة للمشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر ، ونوهت الخطة إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى التوسع فى تمويل المشاريع متناهية الصغر من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى 35 مليار جنيه فى عام الخطة مع زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون عميل إلى نحو 4.7 مليون عميل.

وفى هذا الإطار يواصل البنك المركزى المصرى، توفير تسهيلات ائتمانية بفائدة منخفضة على غرار المبادرة السابقة لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهى الصغر، وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان.

ويأتى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التوسع فى إتاحة قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى إقامة معارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية.

أما وزارة التجارة والصناعة فتواصل تفعيل آليات تنقيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وریادة الأعمال (2018 – 2022)، سرعة نهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التى دخلت حيز التنفيذ، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكى، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بمحافظة الإسكندرية.

كما تضمنت الخطة مبادرات مصرفية لطرح منتجات تمويلية للمشاريع متناهية الصغر عبر التوجه نحو إنشاء مزيد من البنوك المتخصصة أو الفروع لتمويل المشاريع متناهية الصغر على غرار المصرف المتحد، مع تقديم منتجات تمويلية جديدة، مثل مبادرة رواد الأعمال، ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.

وفى الإطار التشريعى فقد صدر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتضمن حوافز وتيسيرات مثل: (تخصيص الأراضى بالمجان أو بمقابل رمزى - منح المشاریع آجال لسداد تكلفة المرافق - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب(.