شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاحيات رئيس مجلس النواب فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس النواب، وذلك كالآتي:

1 - راعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة، وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

2 - رئيس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

3 - يفتتح رئيس المجلس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.

4 - لرئيس المجلس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

5 - لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها، وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

6 - لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

يذكر أن مجلس النواب 2021، يعقد الثلاثاء 12 يناير، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتشهد الجلسة حلف الأعضاء اليمين، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.