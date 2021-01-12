​​افتتاح المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل الخاصة بالمسرح الملحق به، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبدالدايم إن وزارة الثقافة مستمرة في تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير منظومة المنشآت والمواقع الثقافية وتفعيل دورها.

وأشادت عبدالدايم بتطوير المسرح والتقنيات الجديدة التي تمت إضافتها، مؤكدة أنه سيتم على الفور استئناف إقامة الأنشطة الثقافية والفنية للمسرح من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الإبداعية المميزة والاستعداد لاستقبال فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأثنى بشارة على جهود وزارة الثقافة في مختلف ربوع مصر، مثمنًا دورها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة والفعاليات المقدمة في مختلف المواقع الثقافية وأشاد بتجديد وتطوير قدرات المنشآت الثقافية بالمحافظة.

وأوضح عواض أن المسرح يتسع لـ838 مشاهدًا، وبدأت أعمال تطويره في فبراير 2020 وشملت تجديد منظومة التكييف المركزي، وسقف المسرح، المقاعد، أجهزة الإضاءة والصوت، الميكانيزم، ومنظومة الدفاع المدني، وصيانة خشبة المسرح كما تم تزويده بشاشة عرض سينمائي وفيديو بروجيكتور وصيانة اللوحة الفنية الخاصة بواجهة القصر وجاري العمل على استكمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة القصر والتي تشمل باقي المبنى وملحقاته.

تضمن حفل الافتتاح عرضًا لمراحل تطوير المسرح حيث أظهر حجم الأعمال التي تم تنفيذها وصولًا إلى حالته الحالية.

يذكر أن قصر ثقافة الإسماعيلية يعد أحد أكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ويقع على مساحة 5 أفدنة وتم إنشاء المبنى على ثلث المساحة تم افتتاح الجزء الإداري عام 1995 والمسرح عام 1997 ولم تجرى به أعمال صيانه منذ إنشائه.