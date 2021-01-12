إيفانكا ترامب تخطط لحضور حفل تنصيب بايدن

ياسر رشاد - القاهرة -

تخطط إيفانكا ترامب، لحضور حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير.

يأتى قرار إبنة الرئيس الامريكى الحالى، دونالد ترامب، كمسعى لإنقاذ حياتها السياسية، ويشار إلى أن قرارها أثار غضب والدها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المصادر من البيت الأبيض، لـ"ديلي ميل" إن "إيفانكا قلقة من أن حياتها المهنية السياسية الواعدة في خطر وهي تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ سمعتها"، مشيرا إلى أن "ترامب اعتبر أن خطوة ابنته في التعامل مع من يريدون إسقاطه هي إهانة له وشدد على

أنه يجب على أسرته أن تبقى ضمن جبهة موحدة".

وذكرت المصادر أن "ترامب أخبر إيفانكا أن حضورها حفل التنصيب سيكلفها آلاف المؤيدين وسيكون أسوأ قرار يمكن أن تتخذه على الإطلاق". لكن إيفانكا مقتنعة بأنه من خلال حضورها حفل تنصيب بايدن، ستظهر على أنها تتمتع بـ"روح رياضية وستكتسب مؤيدين في المستقبل".