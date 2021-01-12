الإكوادور تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإكوادور، اليوم الاثنين، رصد أول إصابة بالسلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، ماريا كاريداد فيلا، إن الحالة المشتبه بها تم التأكد من أنها إيجابية بعد إجراء الاختبارات، وفقا لروسيا اليوم.

كما أكد وزير الصحة خوان كارلوس سيفاليوس رصد الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ملتزمة بالبروتوكول الطبي المطلوب في مثل هذه

الحالات.

يذكر أن بريطانيا أعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها معدية أكثر وتنتشر بوتائر أسرع، لكنها ليست أشد من السلالة السابقة من الفيروس.

وقد تم رصد الإصابات بالسلالة الجديدة في العديد من دول العالم منذ ذلك الحين. وأعلنت بعضها تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وفى سياقا متصل، أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة بلغت أسوأ نقطة لجائحة فيروس كورونا في أي وقت مضى بسبب الضغط الناتج عن انتشار السلالة المتحورة محليا سريعة الانتقال.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.