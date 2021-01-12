رصد 10 آلاف و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت تركيا، 10220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، و أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 174 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22981، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2336476.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الاثنين، أن عملية التطعيم الجماعي لسكان تركيا ضد فيروس كورونا ستبدأ هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الاثنين عقب ترأسه اجتماعا للحكومة التركية،

إن التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في 14 أو 15 يناير بالتوافق مع برنامج التلقيح الجماعي الذي وضعته السلطات، مضيفا: "مع انخفاض الإصابات سنرفع التدابير تدريجيا كما فعلنا سابقا".

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة

حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.