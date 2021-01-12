الخارجية الفلسطينية: 90 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جاليتنا بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف الجالية حول العالم إلى 9148 إصابة.

وأضافت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية،

ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة منذ بدء الجائحة.

وأوضحت أن الإصابات سجلت في ولايات نيوجرسي، ودالاس، ولويزيانا، وفلوريدا، وميتشغن، والينوي، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6210 إصابات بالجالية في أمريكا، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة بالفيروس هناك لليوم السادس

على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة بصفوف الجالية بأمريكا 109 حالات.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.