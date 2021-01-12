خالد بن سلمان: أي حل في اليمن يجب أن يحقق الاستقرار والأمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.

وفى سياقا متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تُرحب بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ"منظمة إرهابية"، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.

كما وقد اعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي أن "هذه الخطوة تنسجم مع مطالبات الحكومة اليمنية بوضع حد لتجاوزات ما وصفتها بـ"الميليشيا" التي تدعمها إيران".

وأشارت إلى "انسجام الخطوة مع مطالب الحكومة اليمنية بوضع حد لتجاوزات الحوثيين" و"ما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

من جانبها، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إن لها حق الرد على أي تصنيف أمريكي للجماعة، وأنها تدين أي تصنيف من جانب واشنطن، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي نية واشنطن تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، عبر حسابه في موقع تويتر، إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير".