وسائل إعلام بريطانية: جونسون إنتهك قواعد التباعد الإجتماعى

ياسر رشاد - القاهرة - شوهد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، وهو يرتدي قبعته الخاصة وقناع الوجه أثناء قيادته الدراجة مع حراسته الشخصية في ستراتفورد، شرقي لندن.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، إن جونسون، شوهد على بعد 7 أميال من مكتبه في داونينغ ستريت وهو يركب دراجته حول الحديقة الأولمبية، فيما يعتقد أنه انتهاك لقواعد التباعد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

أفادت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، بأن التوجيهات الحكومية الرسمية، تنص بشأن ممارسة التمارين الرياضية على أنه يجب أن تقتصر على مرة واحدة يوميا و"لا يجب أن يذهب الشخص خارج منطقته المحلية".

انت الحديقة مزدحمة بالمواطنين، وبعد ساعات قليلة من قيادته الدراجة، عقد جونسون اجتماعا مع زملائه في مجلس الوزراء لمناقشة الإغلاق الحالي.

وقال مصدر للصحيفة إن رئيس الوزراء كان يمارس التمارين، مضيفا: "لكنه لاحظ مدى ازدحام الحديقة وعلق عليها في الاجتماع الليلة الماضية. لقد كان قلقا بشأن ما إذا كان الناس يتبعون القواعد وكان قلقا بعد قيادة دراجته حول الحديقة".

طلبت الصحيفة من مكتب رئيس الوزراء التعليق على الأمر، لكن المسؤولين رفضوا التوضيح. أشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود مساحات خضراء أقرب إلى منزل رئيس الوزراء في وستمنستر حيث يمكنه ممارسة الرياضة.

سُئل وزير الصحة مات هانكوك خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، عما إذا كان مسموحا للمواطنين بممارسة الرياضة على بعد سبعة

أميال من منازلهم.

أجاب: "لا بأس أن تذهب - إذا ذهبت في نزهة طويلة - وانتهى بك الأمر على بعد 7 أميال من المنزل. هذا جيد، لكن يجب أن تظل في نطاقك المحلي. لا يجب أن تنتقل من جانب إلى آخر في البلاد حيث يحتمل أن تحمل الفيروس معك".

وتابع: تذكر أن واحدا من كل 3 أشخاص مصابين بالفيروس لا يعرف أنه مصاب به لأنه ليس لديه أعراض ومع ذلك لا يزال ينقله.

قال آندي سلوتر، النائب عن حزب العمال عن هامرسميث: "مرة أخرى رئيس الوزراء يقول عكس ما يفعل. يوجد في لندن بعض من أعلى معدلات الإصابة في البلاد. يجب أن يكون بوريس جونسون قدوة يحتذى بها".

يأتي ذلك وسط تكهنات بأن الإغلاق من المقرر أن يصبح أكثر صرامة مع قواعد أقنعة الوجه المشددة والقيود المفروضة على التمارين.