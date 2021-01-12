Twitter تخسر 5 مليارات من قيمتها بعد حظر ترمب

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، انخفض سعر سهم تويتر بنسبة تصل إلى 12%، ما أدى إلى خسارتها 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية.
وقالت شركة "تويتر": بعد مراجعة تغريدات حديثة من حسابي ترمب والسياق المحيط بهما، قمنا بحظر أحد الحسابين بشكل دائم وذلك بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".
وحقق ترمب، الذي كان لديه حوالي 88 مليون متابع، دعاية هائلة للمنصة من خلال تغريداته المثيرة للجدل على مدى السنوات الست الماضية.
وحظرت تويتر حساب ترمب بعد أن أثار نظريات المؤامرة حول تزوير وسرقة الانتخابات ما دفع الآلاف من أنصاره إلى محاصرة مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.
وكانت شركة "فيسبوك" هي الأخرى قد حظرت حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بحجة أن ترمب بدا عازمًا على استخدام حسابه لتقويض انتقال سلمي للسلطة ويخاطر بإثارة المزيد من العنف.
ومن المحتمل أن يكون سهم تويتر قد انخفض لأن المستثمرين قلقون من أن حظر ترمب سيؤدي إلى انخفاض الاهتمام بالمنصة ويؤدي إلى مقاطعات بين أولئك الذين يرون أن القرار له دوافع سياسية وطريقة لإسكات الأصوات.
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