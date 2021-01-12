بقرار من إدراة ترامب … إدراج كوبا على قائمة “الدول الداعمة للإرهاب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 52 دقيقة

قبل تسعة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت إدارته، اليوم الاثنين، أنها أعادت إدراج كوبا على القائمة الأمريكية السوداء لـ“الدول الداعمة للإرهاب“، بعدما قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: ”عبر هذا الإجراء، نحمّل حكومة كوبا مجددا المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدا لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأمريكي“.

ولتبرير هذه العقوبة، اتهم بومبيو هافانا بـ“أنها قدمت دعمها بشكل متكرر لأعمال تتصل بالإرهاب الدولي، عبر تقديم اللجوء لإرهابيين“، بحسب “إرم نيوز”.

ومن شأن هذا القرار، الذي اتخذ في اللحظات الأخيرة، أن يضفي مزيدا من الصعوبة على المهمة التي تنتظر الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يتسلم منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وبعد التقارب اللافت مع إدارة أوباما، حرصت إدارة ترامب على تشديد مواقفها إزاء النظام الشيوعي في الجزيرة.

وبذلك، تضاف كوبا على القائمة السوداء المذكورة، إلى جانب كل من إيران وكوريا الجنوبية وسوريا، مقابل شطب إدارة ترامب السودان منها.