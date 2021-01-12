الديمقراطيون مصممون.. وهذه خطواتهم لعزل ترامب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 11:40 مساءً

بدأ الديموقراطيون في صياغة مواد المساءلة يوم الأربعاء، بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس، وسيصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات لعزله مرتين خلال فترة توليه للمنصب في حال نجحت جهودهم.

فقد كشف أعضاء مجلس النواب النقاب عن المواد المتعلقة بقرار مساءلة الرئيس دونالد ترامب اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تعرض البنود على التصويت الأربعاء أو الخميس بهدف توجيه الاتهام إليه بتهمة التحريض على احتلال مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وفقًا لتصريح رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب، جيم ماكغفرن، لشبكة CNN، بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزملائها ليلة الأحد، أن المجلس سيمضي قدماً في إجراءات العزل هذا الأسبوع إذا فشلت محاولة عزل ترامب عبر التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

وقالت بيلوسي في خطاب وجهته يوم الأحد، إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيطرحون قرارًا يوم الاثنين، والذي سيقدمه النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، يدعو فيه نائب الرئيس مايك بنس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، وعزل ترامب، وأنهم سيحاولون تمريره بالإجماع.

وأكدت بيلوسي أنه في حال لم يتم تمرير القرار يوم الاثنين، سيصوت مجلس النواب على القرار يوم الثلاثاء، ثم سيمنح بنس 24 ساعة للرد، وبعد ذلك “سيمضي الكونغرس قدمًا في طرح تشريع عزل ترامب للتصويت”.

وسيقدم راسكين والنائبين ديفيد سيسلين وتيد ليو (ديمقراطيان من ولاية كاليفورنيا)، المواد المتعلقة بالمساءلة رسميًا يوم الاثنين، وتنص أحدى المواد المتعلقة بالمساءلة على اتهام ترامب بـ “التحريض على التمرد”.

فيما قال ماكغفرن لشبكة CNN إنه من المرجح أن يعرض الديمقراطيين مواد العزل على مجلس النواب الأربعاء، “وأتوقع أن يتم عزل ترامب” يوم الأربعاء أو الخميس.

وأضاف إنه سيكون هناك نقاش في مجلس النواب بشأن المساءلة، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد الإعداد.

وفي حال نجاح مجلس النواب في تمرير قرار عزل ترامب، فمن غير المرجح أن يعقد مجلس الشيوخ محاكمة له قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. كما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه إن أقرب وقت يمكن فيه لمجلس الشيوخ النظر في قرار العزل سيكون في 19 يناير / كانون الثاني، وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن تبدأ ولاية بايدن بمحاكمة في مجلس الشيوخ، وتؤخر أعمالًا مهمة، مثل تأكيد اختيارات مجلس الوزراء. المح مساعد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، جيم كليبورن، يوم الأحد، أثناء حديثه لقناة CNN إلى أن المجلس قد ينتظر حتى مرور أول 100 يوم بعد تولي بايدن منصبه لإرسال مواد الإقالة إلى مجلس الشيوخ، من أجل “منح الرئيس المنتخب بايدن 100 يوم يحتاجها لبدء جدول أعماله”.