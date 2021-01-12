انتقادات من الداخل الإيراني.. لشعبنا الحق في لقاح كورونا مثل الآخرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 11:33 مساءً

بعد أيام على تصريحات المرشد الإيراني والتي قرر بموجبها حظر استيراد “اللقاحات الأميركية والبريطانية” لفيروس كورونا إلى إيران، بدأت الأصوات من الداخل الإيراني بالتعالي لضرورة البحث عن آلية لتأمين اللقاح المناسب، خاصة مع استمرار الزيادة في إصابات كورونا.

وبحسب ما نقل موقع “إيران إنترناشونال”، فقد أكد رئيس منظمة النظام الطبي الإيرانية، محمد رضا ظفرقندي، اليوم الاثنين 11 يناير (كانون الثاني) على ضرورة شراء لقاح كورونا “بأسرع وقت ممكن”، وقال إنه في حال تأخير اللقاح فسوف يفقد مفعوله.

وفي تصريح أدلى به، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أضاف ظفرقندي: “إن أهمية وضرورة احتواء كورونا عبر اللقاح لا تخفى على أحد، فإذا لم يتم التطعيم في الوقت المناسب، فإن هذه الطفرات في الفيروس يمكن أن تقلل من فعالية اللقاح”.

وفي معرض إشارته إلى بيانات منظمة النظام الطبي الإيرانية في هذا الخصوص، قال ظفرقندي: “نعتقد أن شعبنا يجب أن يتمتع باللقاح مثل شعوب دول المنطقة”.

تأتي هذه التصريحات بعدما حظر المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة الماضي، استيراد “اللقاحات الأميركية والبريطانية” لفيروس كورونا إلى إيران، وأنه لا يثق أيضًا في لقاح كورونا المصنّع في فرنسا.

وشدد ظفرقندي على ضرورة شراء لقاح كورونا “بأسرع وقت ممكن”، مضيفًا: “نحتاج إلى وقت طويل نسبيًا لإنتاج اللقاح المحلي حتى يكون هذا اللقاح فعالاً”.

وحول اللقاح الإيراني، أشار رئيس منظمة النظام الطبي الإيرانية إلى ضرورة رؤية تأثيره على مختلف الأعمار والأجناس والأمراض وغيرها من القضايا، و”لا يمكن استخدام أي لقاح دون اجتياز هذه الخطوات”.

ولفت ظفرقندي إلى لقاحات كورونا التي تنتجها شركة أسترازينيكا للأدوية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد في بريطانيا، حيث قال: “يمكن لإيران استيرادها من روسيا. لأن مقر أحد مراكز إنتاج هذا اللقاح في روسيا، وقد وقع بوتين عقدا مع أسترازينيكا، بخصوص إنتاج اللقاح.

وشدد المسؤول الطبي الإيراني على ضرورة شراء اللقاحات من مصادر مختلفة، موضحًا: “الشراء من مصدر واحد لا يكفي لأن الإنتاج محدود”.

كما أكد ظفرقندي إجراء المرحلة الثالثة من اختبار لقاح “مشترك” مع كوبا في إيران.