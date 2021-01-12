الرجاء “يتجاوز” الاسماعيلي بثلاثية ويبلغ نهاٸي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق الرجاء الرياضي في تجاوز عقبة منافسه الاسماعيلي المصري وبلغ نهاٸي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتفوق الرجاء بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي احتضنه ملعب مراكش الكبير سجلها كل من محسن متولي من ضربة جزاء وبين مالانغو وبنحليب.

وتجاوز الرجاء خسارة الذهاب بهدف دون مقابل، كما ضمد جراح الخروج من مسابقة دوري ابطال افريقيا علی يد تونغيت السنغالي.

وقاد هشام ابوشروان الرجاء في ظل غياب المدرب جمال السلامي نتيجة اصابته بفيروس “كورونا”، وهو الامر ذاته بالنسبة لمساعده البكاري، في وقت شارك مالانغو احتياطيا بعد اكتفاٸه بحصة تدريبية واحدة بعد تشافيه من “كورونا”.