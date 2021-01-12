ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان

المناطق - وكالات

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم اليوم, ظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19 في اليابان.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي: “إن فريقا من الخبراء من أنحاء العالم يجتمع غدًا ، لمناقشة التسلسل الجيني للفيروس، ووضع خارطة طريق لمكافحته مع ما يطرأ عليه من طفرات وتطورات”.

وأضاف أدهانوم أنه كلما انتشر الفيروس ازداد احتمال تغيره وحدوث طفرات له، موضحاً أن الإصابات بالسلالة الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة عدد المرضي الذين يحتاجون للعلاج.