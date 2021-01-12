شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول تام بلبنان.. وتونس تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس، "حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشي وباء كورونا "، كما طلب من "الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة؛ بما فيها حالات كورونا.

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج إلى الشوارع والطرقات بدءاً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25/1/2021 على أن يُستثنى من ذلك الجهات والأشخاص والمؤسسات الواردة في متن القرار".

فيما أحصت وزارة الصحة التونسية أمس الاثنين أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام.

وأعلنت الوزارة في آخر تحديث نشر عن 3074 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 69 مصابا.

وأصبح إجمالي عدد المصابين في تونس 119 ألفا و446، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5284 منذ فبراير 2020.