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منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة من كورونا في اليابان

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الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم اليوم, ظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19 في اليابان.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي: "إن فريقا من الخبراء من أنحاء العالم يجتمع غدًا ، لمناقشة التسلسل الجيني للفيروس، ووضع خارطة طريق لمكافحته مع ما يطرأ عليه من طفرات وتطورات".

وأضاف أدهانوم أنه كلما انتشر الفيروس ازداد احتمال تغيره وحدوث طفرات له، موضحاً أن الإصابات بالسلالة الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة عدد المرضي الذين يحتاجون للعلاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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