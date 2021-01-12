شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعيد إدراج كوبا على قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مساء أمس الاثنين.

وأوضحت الخارجية أن كوبا حصلت على هذا التصنيف " بسبب تقديمها الدعم بشكل متكرر لأعمال الإرهاب الدولي لمنح الإرهابيين ملاذا آمنا".

تأتي هذه الخطوة بعد أن كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخرجت كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2015، حيث سعت إدارة أوباما إلى بناء روابط مع كوبا. وشملت القائمة دولا أخرى هي إيران وكوريا الشمالية وسورية.

وبناء على هذا التصنيف الجديد، سيتم توقيع عقوبات على الأشخاص والدول المشاركين مع كوبا في تجارة معينة، كما سيتم تقييد الدعم الخارجي الأمريكي لكوبا وحظر الصادرات والمبيعات الدفاعية إلى كوبا.

وتأتي هذه الخطوة قبل تسعة أيام فقط من خروج الرئيس الأمريكي ترامب من السلطة وتولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الأمور.