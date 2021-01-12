رسميا.. أمانة بغداد يظفر بخدمات مهاجم العهد اللبناني

وقالَ رئيس نادي أمانة بغداد، فلاح مندب المسعودي في بيان إن "قدوح أصبح لاعبا في صفوف أمانة بغداد بعد أن وقع عقدا رسميا لمدة خمسة أشهر".

وأضافَ المسعودي ان "قدوح يعد من المهاجمين المميزين، وسيشكل وجوده قوة حقيقية في الخط الأمامي لـ “كتيبة أسود العاصمة"، بعد أن قدم مستويات فنية عالية مع فريق العهد في الدوري اللبناني، وحصوله على وصافة الهدافين برصيد 7 أهداف".