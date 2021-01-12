الأمن العراقي يعتقل 4 دواعش ويدمر أحد سجون التنظيم بجبال "البتيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية بالعراق، القبض على 4 دواعش وتدمير أحد سجون التنظيم الإرهابي، في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية، إنه تم اعتقال 4 عناصر من تنظم داعش الإرهابي في محافظتي صلاح الدين والأنبار، وداهمت أحد سجون التنظيم في محافظة ديالى و"دمرته بالكامل".

وذكرت الاستخبارات في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "قواتها في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 40، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين في منطقة المختار بالفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأوضح البيان، أن الإرهابي الأول من المطلوبين للقضاء العراقي بموجب مذكرة ضبط، وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وتم اعتقال الإرهابي الآخر في منطقة الإسحاقي التابعة الى قضاء بلد في سامراء بمحافظة صلاح الدين، بحسب البيان.

وفي وقت متقارب، داهمت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع لواء المشاة 20، أحد سجون داعش في سلسلة جبال "البتيرة" شمال محافظة ديالى وقامت بتدميره بشكل كامل، وفقا للبيان.

ومنذ مطلع عام 2020، زادت وتيرة هجمات تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، والأنبار.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.