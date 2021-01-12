شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب كيم أميناً عاماً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخب كيم جونغ-أون أميناً عاماً لحزب العمّال الحاكم في كوريا الشمالية؛ بعدما كان رئيساً له، في تغيير رمزي ولكنه يهدف إلى تعزيز قبضته، وفق ما يقول محللون.

وتعاني كوريا الشمالية التي تضررت بشدة من جرّاء العقوبات الدولية، وصارت أكثر عزلة من أي وقت مضى في ظل تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، صعوبات اقتصادية هائلة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم انتُخب الأحد «بالإجماع» أميناً عاماً للحزب. وقبل خمس سنوات، انتخب كيم رئيساً لحزب العمّال خلال مؤتمره السابق في عام 2016. وتعدّ هذه الخطوة فرصة لتعزيز مكانة الزعيم الكوري الجنوبي الذي ورث السلطة عن أبيه في عام 2011.

والمؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري الذي افتتح الثلاثاء في بيونج يانج، أعاد إرساء الأمانة العامة التي كان قد تم التخلي عنها في 2016، وعمد أيضاً إلى تغيير المسميات وفقاً لذلك. وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن «جميع المندوبين عبّروا عن دعمهم الكامل». - كما عيّن مؤتمر حزب العمال مكتباً سياسياً جديداً لا يضمّ كيم يو جونغ، شقيقة كيم الصغرى ومستشارته.

ولم تظهر كيم يو جونغ في قوائم الأشخاص المعينين في اللجنة المركزية للحزب والتي كانت حتى ذلك الحين عضواً مناوباً فيه، وهو أمر يبدو أنه يمثّل انتكاسة لهذه الشابة التي نجحت في تثبيت نفسها كواحدة من أقوى شخصيات النظام المنعزل.

ويقول محللون: إن كوريا الشمالية استغلت هذا المؤتمر من أجل توجيه رسالة تحد إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع إظهار حذر بعد علاقة مضطربة بين كيم ودونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته. وكان هذا المؤتمر أيضاً مناسبة لبيونج يانج لتنظيم استعراض عسكري. وقال الجيش الكوري الجنوبي: إنه اكتشف علامات على إقامة عرض عسكري لمرافقة المؤتمر ليل الأحد في بيونج يانج وسط عدم التأكد إن كان «الحدث فعلياً أو مجرد تحضير». وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن العرض جرى في ساحة كيم إيل سونج في العاصمة بيونج يانج، لكنها أشارت إلى أن العرض ربما يكون مجرد تدريب.