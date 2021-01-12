شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تتمسك بالتسوية وحل الدولتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد وزراء خارجية مصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، خلال اجتماع عقدوه، أمس الاثنين، في القاهرة، تمسكهم بتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، معربين عن رفضهم لأية إجراءات أحادية الجانب تقوض التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، مشددين على دور الولايات المتحدة في عملية السلام، واستعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة، من أجل تيسير المفاوضات، فيما نددت الجامعة العربية باستهداف الاحتلال الحرمين القدسي، والإبراهيمي، في حين أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر وزراء خارجية الدول الأربع بياناً في مؤتمر صحفي مشترك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، وجان ايف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا.

استئناف المفاوضات

وأعلن الوزراء انهم بحثوا دفع عملية السلام في المنطقة، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين، والإسرائيليين. وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار، ورحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة. وأكد الوزراء التزامهم بدعم جهود تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، وكذلك مبادرة السلام العربية. وشدد الوزراء على أن التسوية على أساس حل الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وأكدوا التزامهم بحل الدولتين، القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو/ يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة، ومعترف بها. وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات، التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دولياً، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين، والإسرائيليين. ودعا الوزراء الربعة مختلف الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. وجددوا الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية. وفي الختام أكد وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من الاجتماع الرباعي، تأكيد الرؤية المشتركة لمصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، تجاه قضية السلام، والعمل على استئناف المفاوضات، والعودة إلى جهود التسوية، مشدداً على استمرار دعم «الأونروا»، كي تواصل دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

الجامعة العربية

من جانبها، نددت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، باستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية، خصوصاً الحرمين القدسي، والإبراهيمي الشريفين، وذلك في إطار مخططات الاحتلال لفرض أمر واقع قسري جديد من خلال الإجراءات والانتهاكات الجسيمة لحرمة وقدسية المسجدين، وحرية العبادة، إلى جانب السيادة والحقوق الفلسطينية.

توسيع الاستيطان

إلى ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان باللغة العربية «أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء نحو 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة»، في إشارة إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى «بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) كجزء من تنظيم». المستوطنتين.