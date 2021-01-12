شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها قبل نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجّحت مجموعة بيونتيك الألمانية أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لكورونا قبل نهاية العام، فيما أكدت موسكو تلقي 1.5 مليون شخص لقاح «سبوتنيك-في» الروسي، فيما لا تزال دول العالم تعاني الموجة الثانية من الوباء؛ حيث تخطت الإصابات عالمياً حاجز ال90 مليون إصابة فيما حذر العلماء في جنوب إفريقيا من موجة ثالثة ورابعة.

في غضون ذلك، تأمل مجموعة بيونتيك الألمانية صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1.3 مليار).

وتوصلت المجموعة المشاركة لفايزر الأمريكية في إنتاج اللقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً من 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها. وتعوّل بيونتيك أيضاً على توسيع منشآتها الحالية بما في ذلك التشغيل المتوقع في شباط/فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا.

مراكز تطعيم في بريطانيا

وفي بريطانيا، افتتحت السلطات سبعة مراكز تطعيم ضخمة وتنوي الحكومة تحصين نحو 15 مليون شخص بحلول منتصف شباط/فبراير؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبدء في رفع الإغلاق. وتقع هذه المراكز في قاعات المؤتمرات أو الملاعب الرياضية في إنجلترا، ولا سيما في لندن وبرمنجهام.

«سبوتنيك-في» بالعالم

أما في روسيا، فقد أعلنت السلطات أن 1.5 مليون شخص حول العالم تلقوا لقاح «سبوتنيك-في» الذي طورته ضد فيروس كورونا المستجد، وأكد ارسيني بالاغين، المتحدث باسم الصندوق السيادي الروسي الذي مول تطوير اللقاح، هذا العدد من دون إعطاء تفاصيل تتعلق بحصص الأشخاص الذين تم تطعيمهم في مختلف البلدان التي طلبت اللقاح الروسي.

بايدن يتلقى الجرعة الثانية

ولتبديد القلق من اللقاحات تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء؛ لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح. وقال بايدن البالغ ال78 عاماً، للأمريكيين إنه «لا شيء يدعو إلى القلق» عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020.

حملة تلقيح هندية

الهند من جانبها أطلقت حملة ضخمة؛ لتلقيح سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص ضد فيروس كورونا المستجد، في عملية معقدة. وتعتزم تلقيح 300 مليون شخص بحلول تموز/يوليو، في إطار واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم.

جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا هي الأخرى تكافح جنوباً؛ لاحتواء الموجة الثانية من «كوفيد 19»، مع ظهور طفرة جديدة على الفيروس جعلته أسهل انتشاراً. ويتوقع الخبراء موجة ثالثة من كورونا عندما يأتي الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في مايو ويونيو المقبلين، ويعتقد الخبراء أن الموجة الثانية لم تصل بعد إلى ذروتها،وقال تيفاني ماشامبا أستاذ البحوث التشخيصية في جامعة بريتوريا: «سنرى الموجة الثالثة أو حتى الرابعة. لقد بدأ هذا الوباء للتو».

مخاوف فرنسية

وسجلت فرنسا نحو 16 ألف إصابة جديدة بكوفيد19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على ما أظهرت أرقام وكالة الصحة العامة، وهو رقم بعيد عن هدف الحكومة الساعية إلى خفض الإصابات إلى 5 آلاف في اليوم.

ويرى الخبراء أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين، ويبدون خشيتهم من التداعيات المحتملة لموسم الأعياد.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.93 مليون شخص في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، استناداً إلى مصادر رسميّة، وأصيب أكثر من 90.19 مليون شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء.(وكالات)