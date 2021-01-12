شكرا لقرائتكم خبر عن استحدث منصب ولي عهد.. سلطان عُمان يقر آلية جديدة لانتقال الحكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط: راشد النعيمي

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان،أمس الاثنين،مرسومين ساميين، قضى الأول بـإصدار النظام الأساسي للدولة، الذي يضمــــن نظـــاماً وانتقالاً مستقراً للحكم، من خـــلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحـــديث، فيما قضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

و ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040.

أوضحت الوكالة أن المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة يتضمن وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وتأكيد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، وأهمها: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

تأسيس مجلس عمان

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة، وتأكيد نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك وتأكيد أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.

ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، التي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

أما قانون مجلس عمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، فيتضمن اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

الجدير بالذكر أن رؤية 2040 ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: «مجتمع إنسانه مبدع» و«اقتصاد بيئته تنافسية» القيادة و«بيئة مواردها مستدامة» و«دولة أجهزتها مسؤولة»، وكل هذه المحاور تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته.

ولترسيخ «رؤية عُمان 2040» كان من بين الإجراءات التي بدأها السلطان تطويرِ الجهازِ الإداري للدولة وإعادةِ تشكيلِ مجلسِ الوزراءِ، لتنفيذِ الخططِ التنمويةِ وممكناتها، بحسبِ الاختصاصاتِ المنوطةِ بكلِّ جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين.

عام على توليه مقاليد الحكم

احتفلت سلطنة عمان، أمس الاثنين، بالذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد وسط تفاؤل كبير بما أنجز من تغييرات جوهريّة وصفت بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية تضمنت تحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة والسعي للوصول بالاقتصاد الوطني لبر الأمان وتحقيق معدلات نمو تلبي طموحات المواطنين، وقيادة السلطنة لنهضة متجددة ومسيرة إصلاحية مدروسة.

البحرين تدعو قطر إلى مباحثات حول القضايا العالقة

وجهت وزارة الخارجية البحرينية،أمس الإثنين، دعوة إلى نظيرتها القطرية لإرسال وفد رسمي إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن القمة الخليجية التي عقدتمؤخراً بالسعودية وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وكانت البحرين أعلنت،السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي اعتبارا من صباح أمس.فيما استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية أمس .وأقلعت طائرة تابعة للخطوط القطرية في رحلة هي الأولى بين البلدين منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، من الدوحة نحو الساعة الحادية عشرة بتوقيت جرينتش، وحطت في الرياض.

وقال راكب آت من الدوحة ، «الشكر لله! ليحفظ الله الملك وولي العهد وحكام الخليج. هذه لحظة مهمة».

وأقلعت طائرة تابعة للخطوط السعودية من الرياض إلى الدوحة في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش.

(وكالات)