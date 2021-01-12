شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة مع التركيز على اضطرابات واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت منخفضة الاثنين مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي بينما ينتظرون انطلاق موسم أرباح الشركات ويراقبون في وجل الأحداث السياسية في واشنطن.

وكانت الأسهم الأمريكية صعدت الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أن فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا والذي ضمن لهم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي سيزيد من احتمالات حزمة تحفيزية لإنفاق عام لدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كوفيد-19.

لكن بعض المستثمرين قلقون من أن التحفيز قد يتأجل مع تقديم الديمقراطيين في مجلس النواب قرار لمحاكمة برلمانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهمين إياه بالتحريض على التمرد عقب هجوم عنيف شنه مؤيدوه على مبنى الكونجرس.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.29 بالمئة إلى 31008.69 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 0.66 بالمئة ليغلق عند 3799.61 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 1.25 بالمئة ليسجل عند الإغلاق 13036.43 نقطة.

وهوت أسهم تويتر أكثر من 6% بعد أن أوقفت بشكل دائم حساب ترامب، لكنها ما زالت أعلى بحوالي 160 بالمئة عن مستويات تداولها قبيل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتراجعت أسهم شركات كبرى أخرى للتكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل وأبل مع اتخاذها أقوى إجراءات حتى الآن ضد ترامب لتقييد وصوله إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

أسهم أوروبا

من جهتها، نزلت الأسهم الأوروبية عن ذروة ما يزيد عن 10 أشهر مع جني مستثمرين الأرباح بعد أسبوع قوي، بينما دفعت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة والبر الرئيسي للصين أسهم الطاقة والتعدين للهبوط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وفقد المؤشر الألماني 0.4 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

وقالت يورونكست المشغلة للبورصات إنها أصلحت مشكلة فنية أثرت على التداول في العقود الآجلة الخاصة بالمؤشر كاك 40.

وأعلنت ألمانيا عن تزايد الإصابات في حين تخضع أوروبا لأشد القيود صرامة بينما شهدت الصين أكبر زيادة يومية فيما يزيد عن خمسة أشهر.

وانخفضت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع هبوط أسعار النفط جراء تجدد المخاوف حيال الطلب على الوقود عالميا في ظل تزايد الإصابات بكورونا.

وفقدت أسهم شركات التعدين 0.4 بالمئة مع ضغط الدولار القوي على أسعار السلع.

واستقر المؤشر القيادي في لندن تقريبا، وقفزت أسهم جيه.دي سبورتس لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة خمسة بالمئة بعدما توقعت أن تأتي الأرباح المالية لعام 2021 أعلى كثيرا من توقعات السوق الحالية.

(رويترز)