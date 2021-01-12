شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تتقهقر من القمّة وتخسر خُمس قيمتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت بيتكوين 20% الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع وهو أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس /آذار.

وتراجعت بتكوين إلى 30699 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولار لكنها تظل منخفضة أكثر من 16% على مدار اليوم.

بلغت خسائر العملات المشفرة 146 مليار دولار خلال تعاملات، الاثنين، مع هبوط حاد لعملة البيتكوين، الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، وقد قادت خسائر سوق الأصول الرقمية الذي وصلت قيمته أعلى من تريليون دولار، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي.

ويأتي بيع العملات المشفرة بعد ارتفاع كبير، ما يشير إلى اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تجاوز البتكوين مستوى 41 ألف دولار في الأسبوع المنصرم، لتسجل مستوى قياسياً جديداً.

وتهاوت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 937 مليار دولار، مقارنة بـ1.083 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت.