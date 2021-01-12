شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية من «مورجان ستانلي» لوزن الاستثمار في أسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أوصى بنك «مورجان ستانلي» بترقية وزن الاستثمار في الإمارات إلى «الاحتفاظ» (equal-weight) مما يعني أنه من المتوقع أن يتماشى إجمالي عائد السوق مع العائد الإجمالي لمؤشر «MSCI» الخاص بالدولة أو متوسط العائد الإجمالي الخاصة بمحلل البنك.

يأتي ذلك فيما رفع البنك هدفه لنهاية العام في أسهم الأسواق الناشئة، من 1250 إلى 1330 نقطة، وسط التفاؤل بإقرار حزمة مالية جديدة في الولايات المتحدة وفوز الديمقراطيين بسباق الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكان «مورجان ستانلي» قال في ديسمبر الماضي، إن سهم «إعمار مولز» أفضل اختيار له في سوق الأسهم في الإمارات، حيث وصل مكرر ربحية السهم إلى 15 مرة، وهو أقل 50% من متوسط أسهم مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وعلى أساس نفس المقياس تستفيد «إعمار العقارية»، ويتداول السهم عند مكرر ربحية أقل 50% من أسهم مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

أداء الأسهم

وعلى صعيد التداولات اليومية، قادت أسهم العقار والبنوك مؤشر سوق دبي إلى قرب 2700 نقطة، مع ارتفاعه 0.91%، فيما صعد سوق أبوظبي 1.19% إلى 5237 نقطة مع ملامسة السيولة حاجز 6 مليارات درهم منذ مطلع العام الجاري (7 جلسات تداول)، في إشارة إلى مواصلة عمليات التصحيح في الأسعار.

وظل تركيز الأجانب (غير العرب) على أسهم العقار بالدرجة الأولى، لاسيما مع ارتفاع ملكيتهم في أسهم 7 شركات خلال الجلسة إلى 23.88 مليون سهم، وجاء في الصدار «الدار» بواقع 18.6 مليون سهم، و«الاتحاد العقارية» ب4.3 مليون سهم.

وبلغ إجمالي سيولة الأسواق في جلسة أمس الاثنين، مليار درهم، منها 425 مليون درهم في «سوق دبي»، و575.09 مليون درهم في «سوق أبوظبي»، والكميات المتداولة من الأسهم 455.95 مليون سهم، توزعت بواقع 321.95 مليون سهم في دبي، و134 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 10377 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.91% إلى مستوى 2698.68 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع والخدمات والاتصالات. وارتفع قطاع البنوك 1.25%، بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.81%، ودبي الإسلامي 0.82%.

وزاد قطاع العقار 0.7% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 3.04%، و«إعمار مولز» 1.56%، و«ديار» 0.33% و«داماك» 2.06%، فيما نزل «الاتحاد العقارية» 0.99%، واستقر «إعمار العقارية» من دون تغيير. وارتفع قطاع النقل هامشياً 0.01% مع نمو «العربية للطيران» 0.72%، فيما نزل «أرامكس» 0.45%، و«الخليج للملاحة» 1.13%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.26% مدعوماً بارتفاع «دبي للاستثمار» 1.77%، فيما نزل «شعاع كابيتال» 0.41%، واستقر «دبي المالي» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

من جهته، صعد مؤشر «سوق أبوظبي للأوراق المالية» 1.19% إلى 5237.48 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع.

وزاد قطاع البنوك 1.77% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.07%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.7% فيما نزل «أبوظبي التجاري» 0.16%. وارتفع قطاع العقار 1.82% مع ارتفاع «الدار» 1.86%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.24%. وصعد قطاع الاتصالات 0.46%، بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة هامشياً 0.04%، نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 0.14%، فيما استقر كل من «أدنوك للتوزيع» و«طاقة». وارتفع قطاع الاستثمار على نحو طفيف أيضاً 0.08%، بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.05%، و«الواحة كابيتال» 0.89%، على الرغم من نزول «إشراق» 1.18%.

توجه السيولة

وواصل سهم «إعمار العقارية» صدارة تداولات سوق دبي بقيمة 107.75 مليون درهم، مغلقاً عند 4.04 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة قدرها 41.34 مليون درهم، وأقفل عند 0.679 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 38.5 مليون درهم، مغلقاً عند 11.2 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار» بقيمة 187 مليون درهم، مغلقاً عند 3.29 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 118.11 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 13.78 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 82 مليون درهم ليقفل عند 42.16 درهم.

وسجل «مصرف عجمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.37%، مغلقاً عند 0.797 درهم، فيما سجل «آن ديجيتال سيرفسس» الانخفاض الأكثر بنسبة 1.94% إلى 0.151 درهم. وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 6.25% ليغلق عند 1.7 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «ميثاق» بتراجعه 2.95% إلى 0.856 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 141.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.65 مليون درهم محصلة شراء العرب، و770 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين، و137.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 141.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 23 مليون درهم محصلة شراء، منها 5 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و18 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل تحرك المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 23 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.5 مليون درهم محصلة بيع العرب و11.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار» و«الاتحاد العقارية» و«أدنوك للتوزيع»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سوق دبي المالي» و«جي إف إتش» و«العربية للطيران».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 67.76 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 8.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 8.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل في أبوظبي، بصافي استثمار 67.76 مليون درهم محصلة بيع.