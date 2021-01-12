شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى من خسائره لكنه تحت الضغط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافى الذهب من خسائره التي مُني بها في وقت سابق الاثنين عندما سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد أن توقفت موجة صعود للأسهم، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.03 بالمئة إلى 1848.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عند 1816.53 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة ليسجل عند التسوية 1850.80 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع بدعم من زيادات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل توقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.26 بالمئة إلى 25.05 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى لها في حوالي شهر عند 24.30 دولار.

وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1035.10 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.17 بالمئة إلى 2374.10 دولار للأوقية.

(رويترز)