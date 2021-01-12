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سيف بن زايد ينشر صورة للشيخ زايد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر شريط الحالة في «إنستجرام»، صورة للوالد المؤسس المغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء إجراء اتصال هاتفي مع الملك خالد بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية الراحل، رحمه الله، في حفل افتتاح محطة الأقمار الصناعية في إمارة رأس الخمية عام 1977، وفي الصورة الشيخ سرور بن محمد، رئيس ديوان الرئاسة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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