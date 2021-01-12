شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد ينشر صورة للشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر شريط الحالة في «إنستجرام»، صورة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء إجراء اتصال هاتفي مع الملك خالد بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية الراحل، رحمه الله، في حفل افتتاح محطة الأقمار الصناعية في إمارة رأس الخمية عام 1977، وفي الصورة الشيخ سرور بن محمد، رئيس ديوان الرئاسة.