شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو إلى أقل مستوى في 3 أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار الاثنين مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي، وهو ما دفع العملة الأمريكية للارتفاع أمام منافسيها بينما هبط اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس، بإنفاق «تريليونات» الدولارات على مساعدات إضافية للإغاثة من الجائحة.

وفي العادة تدفع خطط الإنفاق الإضافية المستثمرين للقلق حيال صعود التضخم وتأثيره الضار على الدولار الأمريكي مع ضعف الاقتصاد لكن العملة الخضراء لقيت دعما في الأسابيع القليلة الماضية بفضل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وقال خبراء كومرتس بنك في مذكرة «ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العوائد الحقيقية الأمريكية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييم الدولار».

ونزل اليورو إلى 1.2151 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر /كانون الأول، ومنخفضا حوالي 2% من مستواه المراتفع الذي سجله الأسبوع الماضي البالغ 1.2349 دولار.

والعائد الاسمي للسندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفع بأكثر من 20 نقطة أساس إلى 1.1187 بالمئة هذا العام مما ساعد الدولار على الصعود لأعلى مستوى في شهر عند 104.20 مقابل الين الياباني.

وفقد مؤشر الدولار حوالي 12 بالمئة منذ بلغ ذروة ثلاثة أعوام في مارس آذار بيد أنه يزيد بأكثر من 1.3 بالمئة عن قاع ثلاثة أعوام تقريبا الذي هوى إليه الاسبوع الماضي. وارتفع المؤشر 0.37 بالمئة إلى 90.638 الاثنين.

ونزل الدولار الأسترالي 1.1 بالمئة إلى 0.7679 دولار أمريكي، إذ لم يتأثر بأداء قوي لمبيعات التجزئة المحلية لشهر آخر. وزاد الدولار أيضا 0.11 بالمئة إلى 6.4820 يوان بعد ضعف اعترى أسعار تسليم بوابة المصنع في الصين.

(رويترز)