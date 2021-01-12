شكرا لقرائتكم خبر عن مدفوعات الاحتياطي الفيدرالي للخزانة الأعلى منذ 2016 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تقديرات أولية نشرت الاثنين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أرسل حوالي 88.5 مليار دولار إلى الخزانة الأمريكية في 2020، وهو أعلى رقم منذ 2016 وارتفاعا من 54.9 مليار دولار في 2019.

وتعكس الزيادة ارتفاعا في صافي دخل بنوك الاحتياطي مع قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ورفعت الزيادة في حيازات المركزي الأمريكي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار العام الماضي وجلبت حوالي 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة.

وسينشر مجلس الاحتياطي بيانات مالية مدققة في مارس /آذار. (رويترز)