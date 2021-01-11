البرلمان الأوروبي يطلق مراجعة لاتفاقية التجارة مع بريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

وعد البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، بأن يجري تدقيقا وافيا للاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدةحتى إذا كان في حكم المؤكد أنه سيوافق عليها.

وأطلق البرلمان، مراجعة تستمر‭ ‬شهرين للاتفاقية التي أٌبرمت عشية عيد الميلاد، وفقا لقناة الغد.

وقال كريستوف هانسن، أحد المشرعين المكلفين بمتابعة الاتفاقية

في البرلمان، إنه يأسف أنها جرى تمريرها على عجل قبل إجراء مراجعة كاملة.

وكان المشرعون البريطانيون قد وافقوا على إتفاقية التجارة بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من ديسمبر.

وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا مساندتها للاتفاقية التي يجري تطبيقها بصفة مؤقتة لحين التصويت عليها في البرلمان الأوروبي.

ويستمر التطبيق المؤقت للإتفاقية حتى فبراير، رغم أن برلمان الاتحاد الأوروبي قال، إنه يجب تمديده للسماح له بالتصويت عليها في منتصف مارس.

وفي شبه المؤكد أنه سيؤيد الاتفاقية بالنظر إلى أن البديل يعني فرض رسوم جمركية على التجارة بين الجانبين.