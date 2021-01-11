المملكة المتحدة تسجل 46 ألفا و169 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت المملكة المتحدة، 46 ألفا و169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و529 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة ،حتى الآن وصل إلى 3 ملايين و118 ألفا و518 حالة إصابة، بينها 81 ألفا و960 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة

تخطط لتحصين عشرات الملايين من الأفراد ضد فيروس كورونا المستجد بحلول الربيع.

وأضافت الوزارة البريطانية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذه الخطة ستأتي بالتزامن مع نشر 2700 موقع للتطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا.



وأوضحت "سي إن إن" الأمريكية أن بريطانيا وضعت خططًا "لتوسيع نطاق" برنامج التطعيم بسرعة

متعهدة بامتلاك القدرة على تقديم "ما لا يقل عن مليوني لقاح" في إنجلترا أسبوعياً بحلول نهاية يناير في أكثر من 2700 موقع في المملكة المتحدة.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.