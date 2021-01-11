اخبار العالم

كندا: الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا في أونتاريو لن تشمل حظر التجول

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذاها لمواجهة فيروس المستجد بمقاطعة أونتاريو، لن تشمل فرض حظر تجول.


ونقلت الإذاعة عن مصدر في حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الإثنين، قوله: "إن حظر التجول لن يكون ضمن القيود الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في المقاطعة غدا الثلاثاء،

مع تسجيل المقاطعة 3338 حالة إصابة جديدة اليوم وتجاوز عدد الوفيات خمسة آلاف حالة".

وأوضحت أنه تم طرح فكرة حظر التجول، على غرار ما تم تنفيذه مؤخرا في مقاطعة كيبيك، خاصة في ظل استمرار انتشار العدوى.

وكان رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، قد

قال الأسبوع الماضي إن النماذج المعدلة تظهر أن الإجراءات الحالية لا تقوم بما يكفي لإبطاء انتقال الفيروس، في الوقت ذي تكشف فيه النماذج المحدثة عن أن أونتاريو في طريقها لتسجيل ما يصل إلى 6000 حالة جديدة يوميا بحلول نهاية هذا الشهر.

 

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات .

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا