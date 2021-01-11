موريتانيا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يبلغ 15611 حالة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ليبلغ إجمالي الإصابات في موريتانيا 15 ألفا و611 حالة إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء اليوم الاثنين - أنه تم إجراء 1298 فحصا للكشف عن الفيروس .. لافتة إلى أن 204 حالات تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 13 ألفا و639 متعايفا.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون

حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

وأشارت إلى أنه تم تسجل 3 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات

جراء الإصابة بالفيروس إلى 387 حالة.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.