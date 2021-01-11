انطلاق أول رحلة جوية بين قطر والسعودية

طائرة تجارية
حصلت المصالحة بين الدول الأربع وقطر، في قمة لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.
وأقلعت أول طائرة تجارية بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف، وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، من الدوحة في تمام الساعة 10:45 ت غ لتصل المملكة في 12:10 ت غ، بحسب جدول شركة الطيران.
بينما أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة، في تمام الساعة 13:40 ت غ، بحسب جدولها على الإنترنت. ومن المتوقع أن تسيّر الشركة طائرات من مدينة جدة في وقت لاحق.
دور التعاون
تركزت أطر المصالحة على النهوض بالتعاون فيما بينها لمواجهة مشاريع التخريب في المنطقة وفي مقدمتها المشروع النووي الإيراني، وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على سياسة المملكة الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموح 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحدا وقويا، حريصا على النمو الإقتصادي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي، بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة، ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا للمنظومة الخليجية.
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