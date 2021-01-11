%95المحافظة على البيئة في المشروع

اعتبر عدد من الخبراء والاقتصاديين أن إطلاق مدينة الخط المستقيم (ذا لاين) في نيوم، والتي توفر 380 ألف وظيفة، وتؤمن 180 مليار ريال بحلول عام 2030، أكبر هدية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لأبناء وطنه في بداية العام الجديد 2021، وأكدوا أنها تمثل تحولا مهما في توجه السعودية نحو المدن الطبيعية النظيفة الخالية من الضوضاء والصديقة للبيئة.

وأكد الاقتصادي المهندس محمد حسن أبو داؤد أن مشروع (ذا لاين) فريد من نوعه، ويمثل نقلة كبيرة ونقطة تحول في المرافق الحضرية، ومفهوم متميز لبناء مدن المستقبل، حيث يحمل مزايا نادرة في أسلوب الحياة كشف عنها ولي العهد لدى إطلاق المشروع، تتمثل في انعدام الشوارع والسيارات والانبعاثات الكربونية، والتي ستحمي 95 % من البيئة، وهو ما يثبت أن المشروع مختلف وفريد، وامتداد لمشروع المملكة الطموح نحو تحقيق رؤية 2030، ويؤكد أننا ماضون، ولله الحمد، في الطريق الصحيح.

وشدد على أن المشروع سيحظى بسمعة طيبة حول العالم لأنه يجمع بين الأصالة والمستقبل ويجسد طموحاته، مشيرا إلى أنه لا توجد مدينة تجمع كل هذه المميزات والأعراف، مما يؤكد أنها ستغير مفاهيم كثيرة في المستقبل، وتصبح كما توقعها ولي العهد نقطة تحول عالمية ونموذجا عالميا يحاكيها، لا سيما أنه سيتم ربطها بالذكاء الصناعي.

استثمار أمثل

أشار الاقتصادي سهيل بكر الطيار إلى أن المشروع العملاق الجديد يعد أكبر هدية للسعوديين في بداية العام الجاري 2021، فعلاوة على أنه سيوفر 380 ألف وظيفة، يساهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وهو يجسد الإرادة السعودية الكبيرة في تحقيق المعجزات، من خلال الاستثمار الأمثل للمكان، وتطوير الإنسان.

ولفت إلى الأرقام المهمة التي ذكرها ولي العهد في إطلاق المشروع، عندما أشار إلى أن 7 ملايين إنسان يموتون سنويا بسبب التلوث، ونفقد مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث، الأمر الذي يدعو إلى تجديد مفاهيم المدن، ويدفع لوقف هدر السنوات التي تضيع من حياة الإنسان في التنقل، حيث ستكون المدينة الجديدة بلا شوارع ولا سيارات ولا انبعاثات كربونية، وبطاقة متجددة تصل إلى 100 %.

عداد الزمن

لفت رجل الأعمال خالد سليمان باسهل أن الساعة التي وضعتها الشركة للعد التنازلي لموعد إطلاق المشروع، تأكيد على النهج الذي تسير عليه القيادة وهو السرعة في التنفيذ مع تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكداً أن «مدينة الخط المستقيم، هي مبادرة تنشر السعادة والبهجة في قلوب أبناء هذا دوت الخليج، وتدلل على أن حكومتنا الرشيدة لا تتوقف عن العمل والتطوير، وتعمل من أجل الأجيال الجديدة، فالمدينة واحدة من المجتمعات المترابطة والمعززة بالذكاء ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، وتستجيب بشكل مباشر لكل التحديات، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وأشار إلى أن طموح ولي العهد الكبير يدفع نحو حركة تطوير استثنائية تعيشها المملكة في العهد الزاهر الحالي، وقال «المبادرات التي يطلقها ولي العهد الواحدة وراء الأخرى، تعزز من مساحة الأمل لدى المواطن السعودي، وتشعره بالعزة والفخر رغم التحديات الصعبة التي يمر بها العالم».

380 ألف وظيفة تؤمنها ذا لاين

180 مليار ريال تضخها في الناتج المحلي بحلول 2030

95 % نسبة محافظتهاعلى الطبيعة والبيئة