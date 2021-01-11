المملكة وأمريكا تبحثان التعاون في مكافحة الفساد

واطّلع السفير الأمريكي على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع الكهموس إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.
حضر الاستقبال من جانب الهيئة مدير التحريات الإدارية اللواء عبدالرحمن المطيري، وكبير مستشاري رئيس الهيئة المشرف العام على مكتبه خالد الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، ومن جانب السفارة المستشار السياسي جيمز ستولتريجر، والمستشار الاقتصادي دارن كرايستنسن.
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