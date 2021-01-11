المملكة وأمريكا تبحثان التعاون في مكافحة الفساد

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، بمقر الهيئة أمس، سفيرَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطّلع السفير الأمريكي على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع الكهموس إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.

حضر الاستقبال من جانب الهيئة مدير التحريات الإدارية اللواء عبدالرحمن المطيري، وكبير مستشاري رئيس الهيئة المشرف العام على مكتبه خالد الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، ومن جانب السفارة المستشار السياسي جيمز ستولتريجر، والمستشار الاقتصادي دارن كرايستنسن.