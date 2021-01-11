هروب 3 متهمين بالإعدام في مصر

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية في مصر جهودهم لكشف غموض واقعة هروب 3 متهمين في قضايا إعدام، حيث قام المتهمون بالهروب من سجن طنطا العمومي عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن، وفقا لما أعلنه موقع «صدى البلد» المصري.
وأكد الموقع أن هناك بلاغا من المشرف العام بسجن طنطا العمومي حول هروب ثلاثة سجناء في ظروف غامضة من داخل أسوار السجن المذكور. وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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