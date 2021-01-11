Ocean Viking تنطلق من جديد



في مهمة جديدة بالبحر المتوسط، أبحرت سفينة إنقاذ المهاجرين «Ocean Viking»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» الخيرية الفرنسية، وكتبت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» على موقع «تويتر»، إن السفينة غادرت ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا وعلى متنها أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 وقالت جانا سيرنيوش، من المنظمة الخيرية، لوكالة الأنباء الألمانية: «نتطلع إلى المهمة المقبلة بمشاعر مختلطة»، مضيفة: «نشعر بالارتياح لأننا بإمكاننا الإنقاذ من جديد بعد خمسة أشهر من الإيقاف». إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت أيضا في انعدام الأمن بالنسبة للمهمة. وأضافت أنه «ليس هناك حل حقيقي للكارثة الإنسانية في وسط البحر المتوسط». وكانت السلطات الإيطالية احتجزت Ocean Viking التي تعمل في البحر المتوسط منذ أغسطس من عام 2019، في يوليو الماضي. وتم رفع الأمر في ديسمبر، بعد أن تم تجهيز السفينة بمتطلبات أمان إضافية.

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